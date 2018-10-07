Британские музыканты раскритиковали Brexit в открытом письме Мэй

Десятки известных представителей музыкальной индустрии Великобритании направили премьер-министру страны Терезе Мэй открытое письмо, в котором выступили против выхода Великобритании из Евросоюза, сообщает franceinfo.fr.

Как сообщает издание, письмо, написанное ирландским музыкантом Бобом Гелдофом, подписали такие известные композиторы, продюсеры и исполнители, как Эд Ширан, Рита Ора, Стинг, Деймон Албарн и другие. Все они считают, что Brexit нанесет непоправимый ущерб культурному влиянию Великобритании, а также повредит карьере деятелей музыкальной индустрии страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

"Мы доминируем на рынке, и наши музыкальные группы, певцы, музыканты, авторы, продюсеры и технические специалисты работают по всей Европе и миру, но Brexit угрожает этому", - приводит издание цитату из письма.

"Мы (Британия - ред.) собираемся совершить очень серьезную ошибку в отношении нашей гигантской (музыкальной - ред.) индустрии и большого количества пока еще не открытых талантов, которые проживают на этом маленьком острове", - добавляют музыканты.

По мнению авторов письма, Brexit повлияет на все аспекты музыкальной индустрии. В письме также отмечается, что расходы на оборудование, аренду студий и совершение туров резко повысились после падения курса фунта, которое произошло после референдума по выходу Британии из ЕС.

"Мы решили загнать себя в созданную нами же тюрьму", - считают авторы письма.

Великобритании и ЕС необходимо окончательно договориться об условиях их разъединения не позднее ноября. Если этого сделано не будет, соглашение о "разводе" может не успеть пройти все необходимые ратификации и не вступит в силу к моменту "развода" - 29 марта 2019 года. Это грозит "жестким" Brexit - не только разрывом Британии с договоренностями и законодательными актами, которые она соблюдает, являясь членом ЕС, но и неопределенностью относительно будущих отношений с Евросоюзом.