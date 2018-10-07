Посольство РФ прокомментировало угрозу кибератакой со стороны Британии

Российских дипломатов беспокоит молчание британских властей по поводу просочившихся в печать данных о подготовке хакерской атаки на энергетическую инфраструктуру России. Как сказали РИА Новости в посольстве России в Лондоне, отсутствие реакции "может служить основанием достоверности", передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Ранее газета Sunday Times опубликовала планы британских военных по массивным кибератакам на энергосети РФ в случае "агрессии Москвы". Британцы признают свою слабость в военном противостоянии с Россией, если исключить применение ядерного оружия, поэтому выбрали высокотехнологичный путь нанесения урона ее инфраструктуре.

В публикации отмечается, что Минобороны Великобритании намерено развивать наступательный киберпотенциал. Британское правительство хочет, в случае необходимости, "отключить свет в Кремле".

В посольстве России расценивают подобные заявления как продолжение "антироссийской информационной кампании в сочетании с очередной волной шпиономании". "Такого рода планы, если они есть, являются безответственными", - заявил представитель посольства.