В Нью-Йорке лимузин устроил массовую аварию, десятки погибших

7 октября 2018 20:23

Двадцать человек погибли в ДТП с лимузином в американском штате Нью-Йорк. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию штата.

По данным телеканала, инцидент произошел в субботу днем в округе Скохари.

Национальное управление транспортной безопасности США (NTSB) сообщило, что в ДТП также участвовали и другие автомобили.

В настоящий момент полиция и NTSB ведут расследование инцидента.

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