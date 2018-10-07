В Нью-Йорке лимузин устроил массовую аварию, десятки погибших

Двадцать человек погибли в ДТП с лимузином в американском штате Нью-Йорк. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию штата.

По данным телеканала, инцидент произошел в субботу днем в округе Скохари.

Национальное управление транспортной безопасности США (NTSB) сообщило, что в ДТП также участвовали и другие автомобили.

В настоящий момент полиция и NTSB ведут расследование инцидента.