Бои в Афганистане, погибли десятки полицейских

По меньшей мере 14 полицейских, в том числе начальник местной полиции, погибли в ходе столкновений с боевиками радикального движения "Талибан" в центральной афганской провинции Вардак. Об этом сообщил в воскресенье телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя МВД республики, пишет ТАСС.

По данным TOLOnews, МВД опровергло распространившуюся информацию о том, что боевики "Талибан" захватили административный центр уезда Саид Абад, добавив, что силам безопасности удалось оттеснить нападавших. "Некоторые контрольно-пропускные пункты в районе были захвачены боевиками, но сам район - нет, - сказал представитель МВД Насрат Рахими. - Столкновения продолжаются".

Талибы атаковали в субботу вечером уезд Саид Абад (около 85 км к юго-западу от Кабула) в провинции Вардак. По данным местных автомобилистов, которые приводит телеканал, в течение двух дней было блокировано движение по шоссе Кабул - Кандагар - главной транспортной артерии, соединяющей столицу страны и юг республики.

"Талибы разрушили недавно достроенное здание КПП и отключили энергоснабжение в некоторых частях города, - сказал представитель губернатора провинции Вардак Абдула Рахман Мангал. - Правительственные войска противостоят боевикам, чтобы не пустить их в город".

Как сообщили агентству Reuters в афганской компании по энергоснабжению, крупная линия электропередачи, обслуживающая провинции Вардак и Газни, обесточена, нет электричества и в провинциях Логар и Пактия. "Ремонт линии будет произведен после стабилизации ситуации в области безопасности", - отметили в компании.