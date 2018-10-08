Более десяти тысяч человек пострадали от ливней на Шри-Ланке

Свыше 10 тысяч человек пострадали от последствий проливных дождей, обрушившихся в прошедшие выходные дни на различные регионы Шри-Ланки, сообщил официальный представитель Центра по борьбе со стихийными бедствиями (DMC) островного государства Прадип Кодиппили. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как информировал представитель ведомства, которого цитирует газета Business Standard, обильные осадки спровоцировали наводнения в таких населенных пунктах и районах как Бадулла, Калутара, Галле и Кегалле. Отмечается, что оттуда были эвакуированы тысячи семей. Сейчас они находятся в лагерях временного размещения, им оказывается вся необходимая помощь.

По состоянию на сегодняшний день подтверждена информация о четырех погибших. Точная причина их смерти не называется. Синоптики ожидают, что в ближайшие два дня уровень воды в отдельных частях страны пойдет на спад, тогда как на другие районы ливни обрушатся с новой силой.

Данные о разрушениях и жертвах в столице Шри-Ланки Коломбо отсутствуют.