Драка Конора с братом Хабиба попала на камеры - ВИДЕО

В Сети появилось видео, на котором запечатлена драка бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора с братом Хабиба Нурмагомедова, которая произошла по окончании боя за чемпионский пояс UFC.

Инициатором массовой драки в зрительном зале стал Нурмагомедов, выпрыгнувший за пределы октагона, чтобы выяснить отношения с провоцировавшим его членом команды ирландца. Макгрегор в этот момент стоял в пределах ринга, но перелезть не успел. На ограждение залез брат Нурмагомедова Абубакар, которого ирландец смог несколько раз ударитьт, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Бой между россиянином и ирландцем завершился победой Нурмагомедова, который остался непобежденным, выиграв 27 поединков в карьере. Из-за массовой драки чемпионский пояс он не успел получить.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

