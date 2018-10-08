Умер министр культуры Кыргызстана

Министр культуры, информации и туризма Киргизии Султан Жумагулов скончался в возрасте 59 лет в ночь на понедельник. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщила РИА Новости представитель киргизского кабмина.

"Сегодня ночью скончался министр культуры, информации и туризма Султан Жумагулов", - сказала собеседница агентства.

Выпускник факультета журналистики Киргизского государственного университета, Жумагулов был назначен министром культуры в ноябре 2017 года в кабинете экс-премьера Сапара Исакова. После смены правительства в апреле нынешнего года он вошел в состав правительства Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Жумагулов был известным в республике журналистом, начав карьеру в 1981 году корреспондентом республиканской молодежной газеты, затем работал заместителем главного редактора правительственной газеты "Эркин-Тоо", директором общественного телеканала "ЭлТР" и гендиректором государственного телеканала. В марте ему исполнилось 59 лет. Известно, что он боролся с онкологическим заболеванием.