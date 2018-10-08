Два бегуна умерли после пересечения финиша на полумарафоне в Кардиффе

В воскресенье, 7 октября, в столице Уэльса Кардиффе двое участников традиционного полумарафона скончались после пересечения финишной черты. О происшествии, как передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru, сообщили организаторы соревнований.

Имена умерших мужчин не называются, но отмечается, что они были достаточно молоды: один из них находился на третьем десятке лет, другой - на четвертом. Упавшим бегунам пытались оказать помощь прямо у финишной отметки, а затем их доставили в больницу Кардиффского университета, где врачам лишь оставалось констатировать их смерть. Причиной в обоих случаях стала остановка сердца, передает ТАСС.

Мэтт Ньюмэн, глава компании Run 4 Wales, являющейся организатором забега на 21-километровую дистанцию, подчеркнул, что все, кто имеет хоть какое-то отношение к забегу, убиты горем. Умершие мужчины - первые жертвы за 15-летнюю историю этих соревнований.