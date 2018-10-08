В Средиземном море в результате столкновения двух судов разлилось топливо
8 октября 2018 09:23 197
В Средиземном море к северо-западу от мыса Корсики разлилось топливо при столкновении тунисского транспортного судна и кипрского контейнеровоза, произошедшего утром в воскресенье, 7 октября. О происшествии, как передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru, сообщило французское издание Le Monde, ссылаясь на заявление морской префектуры города Тулон.
Как уточняется, полоса загрязнения моторным топливом контейнеровоза шириной 300 метров и длиной менее одного километра почти стабильна.
По данным префектуры, для борьбы с загрязнением Италия и Франция направили помощь. Утром в понедельник, 8 октября, начнутся операции по блокировке топлива, передает РИА Новости.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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