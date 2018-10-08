В Австрии садовода посадили в тюрьму за убийство пчел
8 октября 2018 09:41 256
Суд города Клагенфурт в Австрии признал местного садовода виновным в преднамеренном отравлении пчел. Мужчину приговорили к году тюрьмы и взысканию в размере 20 тысяч евро. Об этом сообщает издание "Евро Пульс", передает Day.Az со ссылкой на Аргументы и факты.
Владелец фруктовой плантации распылил на еще цветущие деревья пестицид хлорпирифос, из-за чего впоследствии погибли пчелы из 50 колоний. Они принадлежали местным пчеловодам.
Суд решил, что мужчина должен был знать о последствиях его действий. Осужденный намерен подать жалобу на приговор.
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