Краб выскочил из сковороды и выключил плиту - ВИДЕО
8 октября 2018 13:30 380
В Сети набирает популярность видео, на кадрах которого краб выскакивает из раскаленной сковороды и отключает конвекторную плиту, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Изначально на сковороде было несколько крабов, которых кто-то, судя по всему, решил приготовить на ужин. На цифровом табло плиты видно, как идет обратный отсчет, который один из животных и останавливает.
После того как морской обитатель "спасается", видео прерывается. Пользователи Сети выразили надежду на благоприятный для животного исход.
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13:50