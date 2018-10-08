Краб выскочил из сковороды и выключил плиту - ВИДЕО

8 октября 2018 13:30

В Сети набирает популярность видео, на кадрах которого краб выскакивает из раскаленной сковороды и отключает конвекторную плиту, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Изначально на сковороде было несколько крабов, которых кто-то, судя по всему, решил приготовить на ужин. На цифровом табло плиты видно, как идет обратный отсчет, который один из животных и останавливает.

После того как морской обитатель "спасается", видео прерывается. Пользователи Сети выразили надежду на благоприятный для животного исход.

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Нажмите на видео для просмотра:
Краб выскочил из сковороды и выключил плиту

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