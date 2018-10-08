Подрались болельщицы Хабиба и Конора - ВИДЕО

В США российские болельщики Хабиба Нургмагмедова подрались с ирландскими фанатами Конора Макгрегора.



Как сообщает Day.az, в социальных сетях распространились кадры еще одной драки в связи с боем за звание чемпиона UFC между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.



На этот раз в бой вступили не спортсмены и профессиональные бойцы, а фанаты и болельщики бойцов. Среди дерущихся были и женщины.



Несмотря на то, что выложивший видеоролик пользователь утверждает, что инцидент произошел в ожидании боя, некоторые в комментариях пишут, что кадры сняты после поединка Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

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