Подрались болельщицы Хабиба и Конора - ВИДЕО

8 октября 2018 12:02

В США российские болельщики Хабиба Нургмагмедова подрались с ирландскими фанатами Конора Макгрегора.

Как сообщает Day.az, в социальных сетях распространились кадры еще одной драки в связи с боем за звание чемпиона UFC между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

На этот раз в бой вступили не спортсмены и профессиональные бойцы, а фанаты и болельщики бойцов. Среди дерущихся были и женщины.

Несмотря на то, что выложивший видеоролик пользователь утверждает, что инцидент произошел в ожидании боя, некоторые в комментариях пишут, что кадры сняты после поединка Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

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Подрались болельщицы Хабиба и Конора

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