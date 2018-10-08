Британский суд отказал в иске против Google о незаконном сборе данных

Высокий суд Лондона в понедельник отказал в рассмотрении иска против компании Google о незаконном сборе персональных данных, который подали британские потребители от имени Ричарда Ллойда в декабре прошлого года. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте суда, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Суд отклоняет ходатайство ... поскольку заявленные в претензии факты не подтверждают, что господин Ллойд или кто-либо, кого он представляет (в иске), потерпели убытки", - говорится в релизе.

В декабре 2017 года пользователи iPhone в лице своего представителя Ричарда Ллойда, экс-директора организации по защите прав потребителей Which?, подали групповой иск против Google, обвинив технологическую компанию в незаконном сборе персональных данных. Истцы утверждали, что Google с июня 2011 года по февраль 2012 года собирала персональные данные пользователей, нарушая ограничения защитных настроек iPhone, которые они вводили в браузере Safari. Инициаторы иска рассчитывали, что смогут получить от компании в качестве компенсации, по меньшей мере, 1 миллиард долларов для 4,4 миллиона британских пользователей смартфонов, которых, по их словам, затронула утечка данных.

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