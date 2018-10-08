Анкара намерена провести обыск в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле - ПРИЧИНА

Посол Саудовской Аравии в Анкаре вновь вызван в МИД Турции в связи с исчезновением оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, Анкара запросила обыск в консульстве. Об этом сообщил журналистам источник в турецком МИД, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее агентство Anadolu со ссылкой на источники проинформировало, что, по предположению полиции Турции, Хашкаджи не покидал территорию консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В самом консульстве опровергли эту информацию. Как ранее сообщил РИА Новости источник в МИД Турции, посол Саудовской Аравии в Анкаре был вызван в турецкий МИД в четверг в связи с исчезновением Хашкаджи, Анкара просила саудовского посла дать пояснение по данному инциденту.

"Посол Саудовской Аравии вчера вновь был вызван в МИД, ему был передан запрос на обыск в консульстве в Стамбуле", - сказал источник.

В среду турецко-арабская ассоциация средств массовой информации сообщила, что Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и проживает в США, пропал в Турции после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Как сообщало агентство Аnadolu со ссылкой на невесту саудовского журналиста, имя которой не разглашается, сотрудники консульства пригласили накануне Хашкаджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашкаджи уже ушел, и ждать его больше не нужно.

По сообщению Саудовского агентства печати со ссылкой на генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, Хашкаджи пропал после того, как покинул здание консульства, и дипмиссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. В то же время пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил об имеющейся у турецких властей информации, что журналист находится в здании генконсульства. В пятницу наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил в интервью Bloomberg, что турецкие власти при желании могут обыскать саудовское консульство в Стамбуле.

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