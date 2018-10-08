Новые кадры страшного ДТП с 20 погибшими в свадебном лимузине в США - ВИДЕО

В США в трагическом ДТП погибли 20 человек.

По словам очевидцев, свадебный лимузин на полном ходу съехал с дороги на стоянку, где протаранил припаркованную легковушку, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Удар был такой силы, что все, кто был в салоне, скончались. Неуправляемая машина продолжила путь и сбила насмерть нескольких пешеходов. В результате автомобиль разворотило, а детали разлетелись по округе. Предположительно, после столкновения его выбросило в овраг.

На месте работают эксперты, они устанавливают обстоятельства жуткого ЧП.

По некоторым данным, водитель лимузина превысил скорость и потерял управление на скользкой дороге.

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