Американец вытряхнул кошелек и обрел миллион долларов

Житель штата Коннектикут Чарльз Дадли (Charles Dudley) обнаружил в кошельке выигрышный лотерейный билет спустя пять месяцев после его покупки. Об этом сообщил информационный портал UPI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мужчина рассказал, что купил билет в мае на заправке города Уилтон, куда он заехал за мороженым. Американец положил его в кошелек и забыл о нем.

В начале октября Дадли решил почистить кошелек от мусора и обнаружил забытый билет среди старых вырезанных из журналов рецептов. Мужчина посмотрел выигрышную комбинацию на сайте лотереи и не поверил своим глазам: пять номеров из шести совпали, а его выигрыш составил миллион долларов. Он окончательно убедился в победе, когда увидел, где был продан счастливый билет: это был адрес той самой заправки.

Когда американец пришел забирать выигрыш, его поздравили и сказали, что до истечения срока действия билета оставалось всего 23 дня. Дадли не рассказал, на что собирается потратить выигрыш.

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