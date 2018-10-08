Пьяный москвич атаковал светильники в метро, приняв их за пингвинов

Сильно пьяный москвич разбил семь светильников в метро, приняв их за живых пингвинов. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД на московском метрополитене, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел около полуночи в воскресенье, 7 сентября, в районе станции "Таганская". 33-летний мужчина спускался на эскалаторе и бил плафоны, расположенные на балюстраде. Внизу его ждал сотрудник полиции.

По информации "Вести.ru", во время задержания житель Москвы сообщил, что бил не по светильникам, а по пингвинам. Позднее выяснилось, что в тот вечер он выпил пять литров пива и литр ликера.

В содеянном мужчина раскаялся, согласился сотрудничать со следствием и возместить ущерб. На него заведено дело о вандализме (статья 214 УК).

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