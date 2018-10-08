Италия нашла врагов Европы в Брюсселе

Настоящие враги Европы находятся у власти и сидят в Брюсселе. Об этом заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини на пресс-конференции с лидером консервативной националистической партии Франции "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Его слова приводит Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Министр считает, что главные враги - это председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Пьер Московиси. "Врагами Европы являются те, кто заперт в Брюсселе. Это Юнкер и Московиси принесли в Европу страх и отсутствие гарантий занятости", - заявил Сальвини.

Вице-премьер добавил, что именно насаждаемая ими политика жесткой экономии привела к увеличению итальянского долга и обеднению страны, передает Bloomberg. Также он считает, что развитию сильно мешает бюрократия.

Марин Ле Пен подчеркнула, что ни она, ни Сальвини не борются с Европой. "Мы выступаем против Европейского союза, он стал тоталитарной структурой", - указала она. По словам политика, их цель - выиграть выборы в Европарламент, которые состоятся в мае 2019 года, и работать вместе для того, чтобы вновь вернуть власть в ЕС людям.

Сальвини - глава МВД Италии и лидер партии "Лига Севера", выступающей за предоставление в перспективе северным итальянским провинциям независимости. Он известен своей жесткой антимигрантской позицией.

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