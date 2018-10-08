Идлиб очистили от тяжелой военной техники

Отряды вооруженной сирийской оппозиции и другие антиправительственные группы в понедельник, 8 октября, завершили вывод тяжелого вооружения из демилитаризованной зоны в провинции Идлиб. Об этом пишет агентство Anadolu, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как рассказал его источник, чтобы отвести тяжелую технику на необходимое расстояние от фронтов, оппозиция непрерывно работала все последние дни, в том числе в ночь на 8 октября. Отмечается, что в регионе не осталось советских самоходных реактивных систем залпового огня "Град", минометов и ракет средней дальности.

Тем временем Турция направила в демилитаризованную зону оружие и бронемашины. Их будут использовать при патрулировании региона совместно с российской стороной.

17 сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пришли к соглашению о создании в Идлибе демилитаризованной зоны глубиной 15-20 километров. Эту территорию будут патрулировать турецкие войска и российская военная полиция. Отрядам оппозиции и боевикам предлагается сдать оружие, технику и распустить всех иностранных наемников.

Как стало известно, после нескольких встреч с представителями турецкой разведки на требования ультиматума согласилась террористическая группировка "Джабхат ан-Нусра".

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В последние месяцы все чаще появляются сообщения о перемирии и сдаче оружия боевиками или разгроме их сил.

Идлиб - последняя провинция Сирии, контролируемая незаконными вооруженными формированиями. В настоящий момент там присутствуют как члены международных террористических группировок, так и группы повстанцев, не считающихся террористами.

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