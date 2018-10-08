В Канаде произошел взрыв на заводе по переработке нефти

Взрыв прогремел в понедельник утром на нефтеперерабатывающем заводе компании Irving Oil в городе Сент-Джон (провинция Нью-Брансуик, восточная часть Канады). Об этом сообщает телеканал CBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам местных жителей, они услышали сильный взрыв, после чего на предприятии начался пожар. Один из очевидцев сообщил, что высота пламени достигает 30 метров и огонь быстро распространяется.

Данных о пострадавших пока не поступало. В пожарной охране города лишь заявили, что "осведомлены о ситуации". Других комментариев официальные власти пока не дают.

Данный завод является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в Канаде, способным производить более 300 тыс. баррелей нефтепродуктов в день. Он был открыт в 1960 году.