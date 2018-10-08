В Иране более 140 человек пострадали в песчаной буре
8 октября 2018 20:00 202
Более 140 человек пострадали в результате песчаной бури на юго-востоке Ирана. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на главу местного органа по кризисному регулированию Абдоррахман Шахнавази, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным агентства, с субботы 145 жителей провинции Систан и Белуджистан обратились за медицинской помощью из-за проблем с дыханием, глазами и сердцем. Из них 27 пострадавших были госпитализированы.
По словам Шахнавази, скорость ветра достигала 104 километров в час. Власти призывают больных и пожилых жителей некоторых частей провинции оставаться дома.
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