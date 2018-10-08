Британец выложил объявление о продаже своей жены

Британец решил подшутить над своей женой и выставил ее на продажу на eBay. Он придумал для девушки описание, похожее на характеристики подержанной машины. Хотя объявление было шуточное, британцу написали сотни потенциальных покупателей, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Дейл Ликс обиделся на свою девушку Келли Гривс за то, что та шлепнула его по попе в магазине для верховой езды. И нет чтобы отплатить возлюбленной той же монетой - Дейл придумал изощренную месть. Он разместил на eBay объявление о продаже девушки.

Состояние Келли он описал как "нерабочее на запчасти". "Кузов" девушки "довольно аккуратный, но с признаками износа", а "задняя часть немного протекает". Также Дейл написал, что существует постоянный "звук нытья".

"Серьезных повреждений нет, но видно, что она использовалась".

Шутка удалась. Но самое интересное началось потом. Дейлу стали писать заинтересованные покупатели. Некоторые просили взять Келли на тест-драйв. За 24 часа объявление просмотрели 81 тысячу раз, покупатели все повышали цену, и в итоге она выросла до 70 200 фунтов.

"Расскажите, сколько у нее было владельцев и какая у нее история обслуживания?" - писали покупатели.

К сожалению, объявлению не суждено было провисеть долго. Ссылку заблокировали, потому что на eBay нельзя продавать "части человеческого тела и останки".

Но Дейл успел изрядно повеселиться. К счастью, Келли тоже отнеслась к ситуации с юмором. Правда, сначала девушка подумала, что никто не обратит внимание на объявление, и не придала этому значение. На следующий день после подачи объявления пара пошла поужинать в ресторан, и Дейла стали заваливать сообщениями.

"Мне писали люди со всей Европы, Америки и Австралии. Я поглядывал на Келли, но не говорил ей, каких масштабов все это достигло. Я подумал: "Вау, что же я наделал?""

Ну а Келли решила серьезно узнать у Дейла, за сколько он бы ее продал и был бы он расстроен, если бы ее кто-то купил.

"Я сказал, что расстроился бы, но плакал либо в Lamborghini, либо в Ferrari, что сделало бы ситуацию однозначно лучше".

Келли, кстати, на объявление не обиделась и сказала Дейлу, что если бы ее кто-нибудь купил за такие деньги, то ее жизнь с этим человеком была бы богаче.

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