В Мексике объявили специальный план в связи с приближением урагана "Майкл"

Специальный план в связи с близостью урагана "Майкл" объявило в понедельник министерство обороны Мексики в штате Кинтана-Роо, где расположен всемирно известный курорт Канкун, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Персонал 34-й военный зоны (Четумаль, Кинтана-Роо) включен в реализацию плана DN-III-E в фазе предупреждения стихийных бедствий, обходя улицы муниципалитетов Бенито-Хуарес и Косумель", - говорится в сообщении ведомства.

По последним данным, "Майкл" сейчас находится в 200 километрах от Канкуна. Скорость ветра внутри урагана достигает 120 километров в час с порывами до 150 километров в час.

Правительство Кинтана-Роо также распорядилось в понедельник отменить все занятия в учебных заведениях в муниципалитетах Бенито-Хуарес, Исла-Мухерес и Пуэрто-Морелос.