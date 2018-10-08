Дочь Джорджа Буша вышла замуж

Барбара Буш, дочь бывшего президента Соединенных Штатов Джорджа Буша, вышла замуж, пишет Thе Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что избранником бывшей "первой дочери" США стал актер и сценарист Крейг Койн. Церемония бракосочетания состоялась в воскресенье, 7 октября.

По данным издания, Джордж Буш-младший отвел свою дочь к алтарю, в то время как Буш-старший наблюдал за церемонией в летнем доме семейства в Кеннебанкпорте, штат Мэн.

Также отмечается, что молодожены намерены поселиться в Нью-Йорке.