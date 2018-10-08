Пьяного пассажира рейса из Москвы задержали за дебош

Пьяного мужчину, который прибыл в Сочи на авиарейсе из Москвы, задержали за дебош. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-служб управления на транспорте МВД по ЮФО, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отметили в ведомстве, диспетчер аэропорта сообщила, что один из пассажиров рейса нарушает общественный порядок и не реагирует на замечания бортпроводников. После того, как самолет приземлился, к нему прибыл наряд полиции.

"Пассажир был задержан и доставлен в дежурную часть линейного отдела в аэропорту Сочи, а затем направлен на медицинское освидетельствование. Результаты показали, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в управлении МВД.

28-летнего жителя Москвы привлекли к административной ответственности.