Пашинян подписал меморандум о досрочных выборах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал в понедельник с Гагиком Царукяном - лидером партии "Процветающая Армения", у которой вторая по величине фракция в парламенте, меморандум о проведении в декабре досрочных парламентских выборов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

У Республиканской партии в парламенте 50 мандатов, у Царукяна с Пашиняном - 40. Фракция "Дашнакцутюн", у которой семь мест в парламенте, пока окончательно не определилась по поводу досрочных выборов в декабре, однако уже призывала не спешить с их проведением.

Пашинян рассчитывает провести досрочные парламентские выборы в декабре. Оппозиция, прежде всего бывшая правящая Республиканская партия, у которой сохранилось большинство в парламенте, выступает против этого и считает, что выборы должны пройти весной 2019 года в связи в необходимостью, в частности, реформировать избирательный кодекс, обеспечить присутствие наблюдателей, позволить политическим силам подготовиться.

"Только что подписал с председателем партии "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном меморандум о проведении в декабре 2018 года досрочных парламентских выборов", - написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Согласно меморандуму, опубликованному пресс-службой правительства, при отставке Пашиняна фракция обязуется не выдвигать своего кандидата в премьеры и не поддерживать другого кандидата.

Очередной политический кризис в Армении разразился из-за намерения пришедшего к власти по итогам акций протестов Пашиняна провести досрочные парламентские выборы. По конституции Армении, парламент может быть распущен, если после отставки главы кабмина депутаты на двух заседаниях не смогли избрать нового премьера. Однако бывшая правящая Республиканская партия, сохранившая большинство в законодательном органе, и еще ряд партий приняли закон, который затрудняет возможность распустить парламент. Премьер 2 октября вывел своих сторонников на акцию протеста, а также уволил ряд министров - членов партий, поддержавших этот законопроект.

Пашинян поручил уволить министров, которые проголосовали за поправки. Увольнение министров, а также губернаторов, представляющих партии "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн", фактически приведет к монополизации всей власти в стране Пашиняном. В свою очередь, вице-спикер армянского парламента, член бывшей правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов заявил, что принятие поправок не нацелено на создание препятствий на пути досрочных парламентских выборов, оно направлено на обеспечение нормальной работы Национального собрания.

