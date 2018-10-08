Футболист продержался 17 ходов в партии с чемпионом мира по шахматам

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен за пять минут и 17 ходов победил в товарищеской партии английского защитника футбольного клуба "Ливерпуль" Трента Александер-Арнолда, сообщает BBC, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Поединок состоялся в Манчестере в преддверии ноябрьского матча за звание чемпиона мира, который пройдет в Лондоне. В 2017 году Карлсен выиграл партию в блиц у известного предпринимателя Билла Гейтса, который продержался лишь девять ходов.

"Когда я нахожу время, я всегда начинаю играть, - приводятся слова 20-летнего футболиста, который увлекается шахматами. - Хотя это может считаться поражением со счетом 0:1, я буду заниматься больше, и, возможно, будет матч-реванш".

"Это была отличная игра, Трент был хорош, у него определенно есть талант", - подчеркнул Карлсен.

Соперником Карлсена во встрече за чемпионский титул будет американский гроссмейстер Фабиано Каруана, Матч, который откроется 9 ноября, будет состоять из 12 партий в классические шахматы.