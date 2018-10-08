Самый знаменитый заключенный во Франции объявил голодовку

Налетчик-рецидивист Редуан Фаид, которого пресса называет самым знаменитым заключенным Франции, объявил голодовку, сообщает газета Figaro со ссылкой на тюремные источники, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Фаид был арестован на прошлой неделе. Он находился в бегах почти три месяца после дерзкого побега, совершенного с помощью вертолета.

Заключенный письменно предупредил о своем решении занимающегося его делом судебного следователя. По данным издания, он протестует в связи с задержанием сожительницы и знакомых, которые помогали ему скрываться.

Руководство тюрьмы в коммуне Ванден-ле-Вьей (департамент Па-де-Кале на севере Франции) предпринимает необходимые меры, чтобы не допустить непоправимого вреда для здоровья заключенного. Сообщается, что Фаид содержится в одиночной камере, где соблюдается особый режим безопасности: в частности, заключенный закован в наручники и стеснен в движениях.

Фаид 1 июля сбежал из тюрьмы в департаменте Сена и Марна под Парижем. Он покинул пенитенциарное заведение на вертолёте, который был зарегистрирован в Бельгии. Впоследствии вертолет обнаружили сгоревшим в другом парижском пригороде. Пять лет назад Фаид уже предпринимал удачную попытку побега из тюрьмы. Тогда он взорвал стену тюрьмы и взял в заложники нескольких сотрудников учреждения.