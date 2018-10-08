Бельгия решила нарастить расходы на оборону

8 октября 2018 22:27

Бельгия будет увеличивать расходы на оборону из-за изменившейся геополитической обстановки в мире. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, в номинальном выражении оборонный бюджет Бельгии будет увеличен на €250 млн по сравнению с 2014 годом.

Среди факторов, которые подталкивают к такому решению, бельгийский премьер назвал нестабильность и конфликты к югу от Европы, гибридные угрозы, кибератаки и терроризм.

"Поэтому мы решили инвестировать в нашу безопасность. Закон о военном программировании устанавливает бюджетные рамки и приоритеты. Разрабатываются несколько программ: бронетранспортеры, фрегаты и минные тральщики, беспилотники и истребители", - сказал Мишель.

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