На российских футболистов завели уголовное дело по статье о побоях
В пресс-службе главного управления Министерства внутренних дел (ГУ МВД) по Москве заявили, что в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева возбуждено уголовное дело по статье "Побои", сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"По результатам проверки информации по факту конфликта, произошедшего в одном из кафе г. Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ "Побои".
Как было установлено сотрудниками полиции, между гражданином и двумя молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов.
В настоящее время организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на раскрытие данного преступления.
Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении пресс-службы.
По информации СМИ, инцидент перешел в рукоприкладство после того, как директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак попросил спортсменов вести себя тише.Сотрудники заведения также отмечали, что футболисты вели себя неадекватно, высказав подозрения, что Кокорин и Мамаев могут пребывать в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. В ответ на замечания, футболисты стали бросать в Пака стульями, а также оскорблять его по национальному признаку.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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