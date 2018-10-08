На российских футболистов завели уголовное дело по статье о побоях

В пресс-службе главного управления Министерства внутренних дел (ГУ МВД) по Москве заявили, что в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева возбуждено уголовное дело по статье "Побои", сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По результатам проверки информации по факту конфликта, произошедшего в одном из кафе г. Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ "Побои".

Как было установлено сотрудниками полиции, между гражданином и двумя молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов.

В настоящее время организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на раскрытие данного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации СМИ, инцидент перешел в рукоприкладство после того, как директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак попросил спортсменов вести себя тише.Сотрудники заведения также отмечали, что футболисты вели себя неадекватно, высказав подозрения, что Кокорин и Мамаев могут пребывать в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. В ответ на замечания, футболисты стали бросать в Пака стульями, а также оскорблять его по национальному признаку.