Российские С-300 достались Сирии безвоздмездно
Россия безвоздмездно поставила Сирии три дивизиона зенитной ракетной системы (ЗРК) С-300, передает ТАСС со ссылкой на источник в военно-дипломатических кругах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, каждый из трех дивизионов С-300 содержал по восемь пусковых установок, а также по боекомплекту для каждого из дивизионов в составе более 100 зенитных управляемых ракет.
По данным источника, данные установки ранее находились на вооружении одного из зенитных ракетных полков ВКС России, который впоследствии был переоснащен на систему С-400 "Триумф". Переданные Сирии установки прошли капитальный ремонт и полностью пригодны для решения боевых задач.
Он добавил, что российские ЗРК были "переданы сирийской стороне на безвозмездной основе".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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