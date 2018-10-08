Российские С-300 достались Сирии безвоздмездно

Россия безвоздмездно поставила Сирии три дивизиона зенитной ракетной системы (ЗРК) С-300, передает ТАСС со ссылкой на источник в военно-дипломатических кругах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, каждый из трех дивизионов С-300 содержал по восемь пусковых установок, а также по боекомплекту для каждого из дивизионов в составе более 100 зенитных управляемых ракет.

По данным источника, данные установки ранее находились на вооружении одного из зенитных ракетных полков ВКС России, который впоследствии был переоснащен на систему С-400 "Триумф". Переданные Сирии установки прошли капитальный ремонт и полностью пригодны для решения боевых задач.

Он добавил, что российские ЗРК были "переданы сирийской стороне на безвозмездной основе".