Тимати прокомментировал победу Нурмагомедова над Макгрегором

Известный рэпер Тимати высказался относительно победы российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором и произошедшей после нее драки, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В последние дни, поздравив с праздниками уважаемых мною людей, комментаторам, нравится тешить себя ошибочной мыслью о том, что я кого-то там испугался или побежал искать поддержки где-то. Это заблуждение. Я самостоятельно, уверенно себя чувствую и отвечаю за свои поступки, так же самостоятельно. Это первое, чему научил меня мой отец.

Я не отказываюсь ни от одного сказанного слова и не изменил своей позиции. Я не собираюсь больше никого поздравлять. Все, кого я хотел поздравить, есть в моей ленте, выше. Кнопочным героям - Салам Алейкум. Обсасывать тему не вижу смысла. Подтверждение моих, ранее сказанных, слов и мыслей я увидел вчера в семь утра по ТВ.

Любому здравомыслящему человеку понятно о чем я пишу. Разжигать межнациональные розни тем более не моя тема, у меня очень теплое отношение к Кавказу априори, просто так же, как и везде, там живут разные люди. Я болел за Россию, но увидел победу отдельного ее региона. Наверное, действительно лучше так, чем оставить ее (победу) за океаном...

В моих словах не надо искать каких-то подколов или каких-то вторых смыслов. Я просто высказываю свое субъективное мнение. Я не поддерживаю ни одну из сторон по итогу, и уж тем более не являюсь "типа" экспертом по единоборствам, как большинство крикунов в комментариях. Все было так как было. Было и для меня прошло. Мне не от кого прятаться и некого бояться, и уж тем более не вижу смысла удалять или закрывать комментарии. Я их всегда оставляю открытыми, что бы вы могли со мной вместе, посмотреть на лица тех "праведных" или "правильных" людей которые их здесь пишут. Всем хорошей недели", - написал Тимати в своем инстаграм-аккаунте.