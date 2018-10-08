Названы сроки первых дебат претендентов на выборах президента США 2020 года

Первые публичные дебаты претендентов на пост президента США от Демократической партии пройдут, вероятно, уже весной будущего года, за полтора года до дня голосования. Об этом сообщил в понедельник интернет-портал 2020 Elections Central со ссылкой на деятеля Демократической партии, бывшего советника экс-президента США Барака Обамы Дэвида Аксельрода, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Самое позднее в начале весны состоятся дебаты, - отметил он. - Думаю, что наиболее вероятный срок - первый квартал будущего года. В Демократической партии считают, что с этим делом нельзя затягивать, и, кроме того, такие же настроения существуют среди потенциальных претендентов".

Среди возможных претендентов на пост президента США от Демократической партии в публикации 2020 Elections Central названы бывший вице-президент США Джо Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, уступивший в 2016 году Хиллари Клинтон в борьбе за выдвижение официальным кандидатом на пост президента от Демократической партии, а также сенатор Элизабет Уоррен от штата Массачусетс. Не исключено, что о планах участвовать в предвыборной гонке объявят более десятка претендентов-демократов.

Съезд Демократической партии, на котором будет официально выдвинут кандидат на президентских выборах 2020 года, состоится 13-16 июля 2020 года. На право принять у себя съезд претендуют Майами-Бич (штат Флорида), Милуоки (штат Висконсин) и Хьюстон (штат Техас). Республиканцы со временем и местом проведения своего съезда уже определились: он пройдет 24-27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Выборы президента США состоятся во вторник, 3 ноября 2020 года.