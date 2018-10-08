Греческий суд расследует возможное присвоение Афинами средств ЕС для мигрантов

Верховный суд Греции (Ареопаг) распорядился в понедельник провести предварительное расследование возможных злоупотреблений в использовании денежных средств, выплаченных Греции из казны ЕС для борьбы с миграционным кризисом в 2015-2016 годах. Об этом сообщил телеканал ERT, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, прокурор Ареопага Ксени Димитриу поручила руководителю отдела прокуроров по экономическим преступлениям Марианне Псарудаки провести расследование для того, чтобы убедиться в обоснованности обвинений, которые появились в греческой оппозиционной прессе, утверждавшей, что правительство нецелевым образом использовало выделенные фонды, и предъявить обвинения, если обнаружится состав преступлений.

Так, газета Phileleftheros опубликовала на днях интервью с директором управления по приему и идентификации мигрантов министерства иммиграционной политики Греции Андреасом Илиопулосом, в котором генерал-лейтенант в отставке, управлявший потоками беженцев как руководитель всех центров приема беженцев на островах Лесбос, Хиос, Самос, Лерос, Кос и в районе Эврос, признал, что имеются свидетельства масштабной бесхозяйственности как со стороны госорганов, включая министерство национальной обороны и другие учреждения, так и со стороны неправительственных организаций, которые получают средства от Евросоюза.

Министр миграционной политики Димитрис Витсас сразу же заявил, что это "совершенная неправда", и что в отношении Илиопулоса "будет начато соответствующее судебное расследование". Витсас даже объявил об увольнении Илиопулоса, сказав, что тот "не выполнил свои обязанности должным образом".

В 2015 и 2016 годах ЕС выделил Греции средства, чтобы помочь ей справиться с потоком в почти миллион мигрантов и беженцев, которые направлялись из Турции на греческие острова в Эгейском море. Большая часть из этих беженцев была сирийцами.

По словам Витсаса, Греция получила в 2015-2016 годах €570 млн в виде чрезвычайных фондов, чтобы справиться с притоком мигрантов. При этом 68% этих средств были переданы международным организациям, таким как Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, и неправительственным организациям, а остальные - греческому государству и, в частности, министерству национальной обороны, которому было поручено строить около 40 лагерей для беженцев.

Как сообщил министр, в рамках бюджета ЕС Греции до 2020 года выделено €566 млн для управления потоками мигрантов, из которых 35% уже ей переведены.