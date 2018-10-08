Президент UFC рассказал о просьбе Макгрегора организовать реванш с Хабибом

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт признался, что ирландский боец Конор Макгрегор, в минувшие выходные проигравший россиянину Хабибу Нурмагомедову, уже связался с ним с просьбой организовать реванш с российским спортсменом, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Для начала Хабибу предстоит столкнуться с Атлетической комиссией штата Невада. Нужно знать, что будет с ним из-за беспорядков после поединка. Но Конор Макгрегор уже звонил мне, он хочет реванш.

Тони Фергюсон? Он выглядел потрясающе. Они с Хабибом пытались подраться уже трижды, но каждый раз все срывалось. Посмотрим, как все сложится", - приводит слова функционера ESPN.

После окончания боя Нурмагомедов покинул клетку и прыгнул с октагона на представителей команды Макгрегора. Россиянин спровоцировал потасовку с тренером ирландца. В то же время в октагоне несколько бойцов из команды Хабиба напали на Макгрегора. До боя ирландец неоднократно оскорблял соперника и его семью. Также Конор негативно отзывался о религиозной и национальной принадлежности Нурмагомедова.