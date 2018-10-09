"Золотой мяч": стали известны 30 претендентов на награду

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, форвард "Барселоны" Лионель Месси, полузащитник Лука Модрич, а также форварды Гарет Бейл и Карим Бензема из мадридского "Реала", Серхио Агуэро из "Манчестер Сити" и Эдинсон Кавани и Неймар из "ПСЖ" вошли в список из 30 претендентов на награду "Золотой мяч", которую вручает французский журнал France Football, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Окончательный список претендентов опубликован на официальном сайте издания в понедельник вечером. Все 30 человек были названы в течение дня - по 5 футболистов каждые 2 часа. Имя обладателя "Золотого мяча" объявят в понедельник, 3 декабря.

Первая пятерка: Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Аргентина), Алиссон ("Ливерпуль", Бразилия), Гарет Бэйл ("Реал", Уэльс), Карим Бензема ("Реал", Франция), Эдинсон Кавани ("ПСЖ", Уругвай).

Вторая пятерка: Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия), Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия), Роберто Фирмино ("Ливерпуль", Бразилия), Диего Годин ("Атлетико", Уругвай).

Третья пятерка: Антуан Гризманн ("Атлетико", Франция), Эден Азар ("Челси", Бельгия), Иско ("Реал", Испания), Харри Кейн ("Тоттенхэм", Англия), Нголо Канте ("Челси", Франция).

Четвертая пятерка: Уго Льорис ("Тоттенхэм", Франция), Марио Манджукич ("Ювентус", Хорватия), Садьо Мане ("Ливерпуль", Сенегал), Марсело ("Реал", Бразилия), Килиан Мбаппе ("ПСЖ", Франция).

Пятая пятерка: Лионель Месси ("Барселона", Аргентина), Лука Модрич ("Реал", Хорватия), Неймар ("ПСЖ", Бразилия), Ян Облак ("Атлетико", Словения), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Франция).

Шестая пятерка: Иван Ракитич ("Барселона", Хорватия), Серхио Рамос ("Реал", Испания), Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет), Луис Суарес ("Барселона", Уругвай), Рафаэль Варан ("Реал", Франция).