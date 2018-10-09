У берегов Испании за три дня обнаружили почти две тысячи мигрантов

Более 1,8 тысячи мигрантов обнаружили спасатели у берегов Испании за прошедшие трое суток, сообщает испанская служба спасения на море, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Только за понедельник были найдены восемь лодок (на борту находились 357 мигрантов) в Гибралтарском проливе, шесть лодок (303 человека) в море Альборан и еще одна лодка (31 человек) около канарского острова Фуэртевентура.

За субботу и воскресенье спасатели обнаружили у берегов Испании - в Гибралтарском проливе и в море Альборан - 30 лодок, в которых находились 1181 человек.

Таким образом, за три дня у испанских берегов были обнаружены 1872 нелегальных мигранта.

Миграционный поток в Испанию в 2018 году резко увеличился. В начале года через Средиземное море в страну попали 38 451 мигрант (данные на третье октября) - больше, чем за предыдущие три года вместе, свидетельствуют данные Международной организации по миграции. Всего в страны Европы через Средиземное море с начала года проникли 84,3 тысячи человек, 1,78 тысячи погибли (из них 398 на пути в Испанию).