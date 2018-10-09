В США дополнительно выделили $42 млн на борьбу с наркотрафиком

Администрация США выделит дополнительные 42,4 миллиона долларов на программы по борьбе с наркотрафиком, сообщил в понедельник президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня я объявляю о выделении 42,4 миллиона долларов на программы по борьбе с наркотрафиком в наиболее страдающих от этого районах, чтобы бороться с этой эпидемией", - сказал Трамп, выступая на съезде Международной ассоциации шефов полиции в Орландо (Флорида). Местные телеканалы транслировали его выступление в прямом эфире.

Он сообщил, что средства пойдут на финансирование более 50 инновационных программ по борьбе с распространением наркотиков.