В США дополнительно выделили $42 млн на борьбу с наркотрафиком

9 октября 2018 06:59

Администрация США выделит дополнительные 42,4 миллиона долларов на программы по борьбе с наркотрафиком, сообщил в понедельник президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня я объявляю о выделении 42,4 миллиона долларов на программы по борьбе с наркотрафиком в наиболее страдающих от этого районах, чтобы бороться с этой эпидемией", - сказал Трамп, выступая на съезде Международной ассоциации шефов полиции в Орландо (Флорида). Местные телеканалы транслировали его выступление в прямом эфире.

Он сообщил, что средства пойдут на финансирование более 50 инновационных программ по борьбе с распространением наркотиков.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az