В США дополнительно выделили $42 млн на борьбу с наркотрафиком
9 октября 2018 06:59 146
Администрация США выделит дополнительные 42,4 миллиона долларов на программы по борьбе с наркотрафиком, сообщил в понедельник президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Сегодня я объявляю о выделении 42,4 миллиона долларов на программы по борьбе с наркотрафиком в наиболее страдающих от этого районах, чтобы бороться с этой эпидемией", - сказал Трамп, выступая на съезде Международной ассоциации шефов полиции в Орландо (Флорида). Местные телеканалы транслировали его выступление в прямом эфире.
Он сообщил, что средства пойдут на финансирование более 50 инновационных программ по борьбе с распространением наркотиков.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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