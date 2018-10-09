Россиянин пришел в банк и узнал, что умер

Следователи проверяют действия медиков поселка Ягодное, которые неверно указали дату рождения в документах умершего местного жителя, в результате чего стал считаться мертвым его тезка из Магадана, сообщил РИА Новости старший помощник главы регионального управления СК Андрей Макаров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По предварительным данным, в Ягодном похоронили полного тезку магаданца Александра Ткача, но неверно указали дату его рождения, из-за чего и возникла путаница, пояснил собеседник.

Начата доследственная процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Сам Ткач рассказал РИА Новости, что справка о его смерти пришла из Ягодного в магаданский ЗАГС и он уже вторую неделю ходит по различным инстанциям, доказывая, что жив.

"Сначала мою фамилию не нашли в избирательных списках в день выборов в сентябре, но тогда ничего не сказали. Затем заблокировали мою карту и списали с нее деньги. Не пришла пенсия. И когда я пришел в банк, стал выяснять, что происходит, мне сообщили, что я умер. Есть и справка о смерти. Якобы умер я в поселке Ягодное, где даже ни разу в жизни не был", - рассказал он.

В управлении Пенсионного фонда в Магадане тоже разбираются в ситуации, приняли у Ткача заявление и вскоре возобновят выплату пенсии, рассказала РИА Новости замначальника управления Ирина Ким.

"Мы сейчас ведем работу по открытию его лицевого счета. Формированию доставочного документа за сентябрь. Это будет сделано в ближайшее время. Уже на этой неделе он получит сентябрьскую пенсию. Октябрьскую пенсию, как положено, в свои сроки", - рассказала она.