Россиянин пришел в банк и узнал, что умер
Следователи проверяют действия медиков поселка Ягодное, которые неверно указали дату рождения в документах умершего местного жителя, в результате чего стал считаться мертвым его тезка из Магадана, сообщил РИА Новости старший помощник главы регионального управления СК Андрей Макаров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По предварительным данным, в Ягодном похоронили полного тезку магаданца Александра Ткача, но неверно указали дату его рождения, из-за чего и возникла путаница, пояснил собеседник.
Начата доследственная процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность).
Сам Ткач рассказал РИА Новости, что справка о его смерти пришла из Ягодного в магаданский ЗАГС и он уже вторую неделю ходит по различным инстанциям, доказывая, что жив.
"Сначала мою фамилию не нашли в избирательных списках в день выборов в сентябре, но тогда ничего не сказали. Затем заблокировали мою карту и списали с нее деньги. Не пришла пенсия. И когда я пришел в банк, стал выяснять, что происходит, мне сообщили, что я умер. Есть и справка о смерти. Якобы умер я в поселке Ягодное, где даже ни разу в жизни не был", - рассказал он.
В управлении Пенсионного фонда в Магадане тоже разбираются в ситуации, приняли у Ткача заявление и вскоре возобновят выплату пенсии, рассказала РИА Новости замначальника управления Ирина Ким.
"Мы сейчас ведем работу по открытию его лицевого счета. Формированию доставочного документа за сентябрь. Это будет сделано в ближайшее время. Уже на этой неделе он получит сентябрьскую пенсию. Октябрьскую пенсию, как положено, в свои сроки", - рассказала она.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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