Помпео призвал Эр-Рияд расследовать исчезновение журналиста

9 октября 2018 07:36

Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Саудовской Аравии обеспечить тщательное расследование исчезновения оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Госдепа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, Помпео также призвал Эр-Рияд обеспечить транспарентность результатов расследования.

Как отмечается, США и Саудовская Аравия обсудили ситуацию вокруг исчезновения Хашкаджи по дипломатическим каналам.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность в связи с пропажей Хашкаджи.

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