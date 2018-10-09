Помпео призвал Эр-Рияд расследовать исчезновение журналиста
9 октября 2018 07:36 116
Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Саудовской Аравии обеспечить тщательное расследование исчезновения оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Госдепа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным агентства, Помпео также призвал Эр-Рияд обеспечить транспарентность результатов расследования.
Как отмечается, США и Саудовская Аравия обсудили ситуацию вокруг исчезновения Хашкаджи по дипломатическим каналам.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность в связи с пропажей Хашкаджи.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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