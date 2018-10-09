Новый премьер Ирака объявил о начале приема заявок от кандидатов в министры
Назначенный на минувшей неделе премьер-министром Ирака Адель Абдель Махди в понедельник предложил желающим занять пост в новом кабинете министров прислать информацию о себе в электронном виде, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Заявки, согласно заявлению офиса нового премьера, будут приниматься с утра вторника до вечера четверга.
В офисе Абдель Махди также заявили об огромной загруженности политика с момента его назначения на должность. Сообщается, что он "вынужден отказаться от приема многочисленных делегаций и посетителей, желающих лично поздравить главу правительства, либо выдвинуть свою кандидатуру на пост в новом кабинете".
Избранный в минувший вторник парламентом президент Ирака Бархам Салех поручил назначенному на пост премьер-министра Аделю Абдель Махди сформировать новое правительство страны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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