В Турции турист из Ирландии проглотил кольцо стоимостью почти 35 000 евро
Кольцо с бриллиантом стоимостью 35 000 евро, проглоченное путешественником из Ирландии в ювелирном магазине в Мармарисе, возвращено владельцу, сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
54-летний турист, как утверждают СМИ, вошел в магазин, когда там работала единственная сотрудница, попросил посмотреть украшение, а потом проглотил его.
В полиции он отрицал свою вину, но после просмотра видео с камер наблюдения его арестовали. Исследование в больнице показало, что кольцо находится в теле мужчины.
Полиция ждала, сможет ли украшение выйти естественным путем, но, по сообщениям местных СМИ, мужчине все же сделали операцию.
Свой странный поступок он объяснил тем, что потерял жену в дорожно-транспортном происшествии в Ирландии, машина упала в озеро, и ее бриллиантовое обручальное кольцо так и не было найдено. "Этот инцидент вызвал у меня одержимость бриллиантовыми кольцами, - рассказал ирландец. - Каждый раз, когда я вижу такие украшения в ювелирных магазинах, я вспоминаю свою жену". Он признался, что в такие моменты испытывает очень сильное желание взять украшение.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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