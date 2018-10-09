Сеул за 108 млн долларов превратят в "умный город"

Мэр Сеула Пак Вонсун обнародовал пятилетний план, в рамках которого власти выделят $108 млн, чтобы превратить южнокорейскую столицу в "умный город", в котором активное применение найдет технология блокчейн. Об этом пишет CoinDesk, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Во время визита в Цюрих на прошлой неделе Пак представил "Градостроительный блокчейн-план" на 2018-2022 гг., который включает 14 государственных услуг в пяти областях. К их числу относятся выплата пособий работникам, управление сведениями о предыдущих владельцах транспортных средств, выпуск сертификатов, управление благотворительностью и голосования.

По словам мэра, столичный муниципалитет будет использовать блокчейн, чтобы защитить частично занятых работников, у которых нет трудовых контрактов или страховки работодателя. Они смогут регистрировать свои соглашения в приложении на блокчейне, которое будет создано в рамках реализуемого властями плана. После этого организации, занимающиеся выплатой пособий и страхованием работников, возьмут на себя роль нод в новой системе и смогут передавать информацию через распределённую сеть, чтобы определять наиболее предпочтительные схемы страхования.

Пак также сообщил, что его администрация намерена дополнительно выделить 60 млрд вон ($53 млн), чтобы к 2021 году построить два комплекса, которые примут 200 блокчейн-стартапов.

Ранее в этом году Пак был повторно избран на должность мэра Сеула и пообещал увеличить поддержку сферы блокчейна, преобразовав район Мапхогу в масштабный блокчейн-инкубатор. В июне министерство информационных и коммуникационных технологий Южной Кореи сообщило, что выделит $9 млн на интеграцию блокчейна в государственные услуги.