Mercedes отказался от культового двигателя - ФОТО

Mercedes-AMG планирует отказаться от битурбированного 6,0 л двигателя V12 мощностью 621 л.с. и 1 000 Нм крутящего момента. Об этом во время Парижского автосалона рассказал глава Mercedes-AMG Тобиас Моерс, сообщает Autonews.ua, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В апреле нынешнего года Моерс уже говорил о том, что у двигателя V12 нет будущего, так как он не соответствует современным требованиям экологии и расхода топлива. Теперь же он официально подтвердил, что Mercedes-AMG откажется от этого мотора.

В связи с этим решением Mercedes-AMG планирует прекратить выпускать Mercedes-AMG S65 (см. фото), который пока еще является одной из самых мощных моделей в линейке AMG. Эту информация тоже подтвердил Тобиас Моерс.

Сейчас высокопроизводительное подразделение немецкого автомобильного гиганта разрабатывает новый 4,0 л битурбированный гибридный двигатель V8. Этим агрегатом будут скоро оснащаться новые модели AMG.

"Мы уже вместо 6,3 л двигателя V8 сделали 5,5 л агрегат. Скоро 4,0 л мотор тоже станет меньше загрязнять атмосферу. Он будет меньше расходовать топлива. Я уверен, что V8 может быть очень эффективным двигателем", - сказал Моерс.