Актера, сыгравшего Халка, уволили из-за раскрытия названия "Мстителей 4"

Голливудского актера Марка Руффало, играющего роль Халка в киновселенной Марвел, уволили из-за того, что он раскрыл официальное название будущего фильма "Мстители 4", сообщает Digital Spy, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Актер сделал это в эфире популярного в США ток-шоу "Сегодня вечером" с комиком Джимми Фэллоном. Осознав свою ошибку, Руффало попросил вырезать из эфира этот эпизод, однако шоу вышло лишь со звуковой заглушкой. Кроме того, на видео его рот также закрыли, чтобы зрители не смогли прочитать название по губам.

Режиссеры фильма Энтони и Джо Руссо резко отреагировали на ошибку Руффало и уволили его из актерского состава.

​"Марк, ты уволен", - говорится в посте на странице братьев Руссо в Twitter.

Позднее фанатам киновселенной, несмотря на все усилия по сокрытию слов Руффало, удалось разобрать его речь. В частности, пользователь Twitter Anton Volkov с помощью специальной программы предположил, что актер произнес "The Last Avenger" ("Последний мститель").