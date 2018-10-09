Макгрегор может получить наказание за инцидент после боя с Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор может понести наказание за удар по члену команды Хабиба Нурмагомедова во время массовой потасовки, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После победы Нурмагомедова на Макгрегором с помощью удушающего приема за пределами октагона вспыхнула драка, которую спровоцировал российский боец. Однако ирландец тоже не остался в стороне, ударив одного из членов команды противника.

"Мы подадим документы против Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Мы должны как можно быстрее перейти к слушанию, так как изначально был удержан гонорар только одного бойца. Поэтому необходимо собрать все жалобы в ближайшие двое суток", - цитирует слова председателя Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) Энтони Марнелла ESPN.