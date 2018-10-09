МВФ изменил прогноз по росту мирового ВВП на 2018-2019 годы
9 октября 2018 07:31 116
Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз роста мирового ВВП на 2018 и 2019 год на 0,2 процентных пункта - до 3,7%, говорится в регулярном обзоре по мировой экономике World Economic Outlook (WEO) за октябрь, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"В апреле прошлого года мировой стимулы мировой экономики привели к тому, что мы прогнозировали рост на 3,9% как в этом, так и в следующем году. Однако с учетом событий, произошедших с тех пор, эта цифра выглядит чрезмерно оптимистичной: вместо этого экономика вырастет на 3,7%", - сообщил главный экономист Международного валютного фонда Морис Обстфельд, комментируя прогноз.
В июле МВФ также ожидал, что глобальная экономика будет расти на 3,9%.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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