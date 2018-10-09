Названа точная причина драки после боя Нурмагомедова и Макгрегора
9 октября 2018 07:25 270
Стала известна точная причина конфликта, который повлек за собой драку после поединка российского бойца Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
После победы Нурмагомедова на Макгрегором с помощью удушающего приема за пределами октагона вспыхнула драка, которую спровоцировал российский боец.
По информации TMZ, конфликт произошел из-за того, что друг Макгрегора Диллон Дэнис оскорбил религию Нурмагомедова, ислам. Этого российский спортсмен стерпеть не смог и полез в драку. При этом сообщается, что Дэнис также оскорблял Нурмагомедова и во время самого поединка.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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