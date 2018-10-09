Миллионам египтян грозит штраф

Национальная избирательная комиссия Египта завершает подготовку списков избирателей, не проголосовавших на выборах президента в марте этого года, для передачи этих списков в генеральную прокуратуру, сообщила газета "Аль-Ватан", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По информации издания, передача списков в прокуратуру осуществляется для последующего взыскания штрафа в размере 500 египетских фунтов (28 долларов США) с каждого гражданина, не пришедшего на избирательный участок без уважительной причины.

"Избирком обязан исполнять закон, штраф не является нововведением, он относится ко всем выборам", - сказал "Аль-Ватан" глава избиркома Лашин Ибрагим.

По информации избирательной комиссии, на выборы не явились 34 миллиона 823 тысячи избирателей из почти 60 миллионов, внесенных в списки. Таким образом явка составила чуть более 41 процента.

В то же время, издание указывает, что ранее до взыскания штрафов из-за неявки на выборы дело не доходило ввиду слишком большого числа нарушителей.

Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси получил в ходе голосования на выборах главы государства около 22 миллионов голосов избирателей, что составило 97% от общего числа проголосовавших.