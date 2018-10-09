В Бразилии озвучили окончательные итоги первого тура выборов президента

9 октября 2018 07:48

Высший избирательный суд Бразилии завершил подсчёт голосов на воскресных президентских выборах и опубликовал окончательные данные первого тура, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ультраправый кандидат от Социал-либеральной партии Жаир Болсонару получил 46,03% голосов, его ближайший соперник Фернанду Аддад от левой Партии трудящихся занимает второе место с 29,28%. Оба кандидата вышли во второй тур голосования, который состоится 28 октября.

На третьем месте Сиру Гомес от Демократической рабочей партии, получивший 12,47%, замыкает четверку лидеров Жералду Алкмин от Партии бразильской социал-демократии с 4,76%. Остальные девять кандидатов набрали менее 3%.

Всеобщие выборы прошли в Бразилии в воскресенье. Жители выбирали президента, губернаторов и парламентариев.

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